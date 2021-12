Nonostante la non brillante prestazione contro l’Empoli, Juric ha intenzione di dare ancora una volta fiducia a David Zima

Una scommessa ancora da vincere quella fatta da Davide Vagnati su David Zima. Il ceco, arrivato all’ultimo giorno di mercato per rinforzare la difesa, è stato l’unico acquisto a titolo definitivo di quel momento. All’alba della sedicesima giornata di campionato però, non ha ancora del tutto convinto: se è vero che nelle partite finora giocate ha dimostrato di poter essere un profilo interessante in ottica futura, l’inesperienza, dovuta alla giovane età e la scarsa esperienza in un campionato difficile come quello italiano, può giocargli brutti scherzi, come è successo contro l’Empoli. Con Djidji ancora out per infortuno, contro il Cagliari il numero 6 può però ottenere la continuità cercata e avere un’altra occasione.

Zima, che pasticcio contro l’Empoli

Contro l’Empoli un errore di valutazione e di scarsa comunicazione con Wilfried Singo, come ha spiegato anche Ivan Juric nel post partita, hanno portato all’episodio che ha cambiato la gara incanalandola su altri binari: Di Francesco ha approfittato di un pallone che aveva precedentemente scavalcato il centrale ceco e, liberatosi di Singo, si è involato verso la porta di Milinkovic-Savic prima di essere trattenuto fallosamente dal terzino, poi espulso. Ma dietro all’ingenuità dell’ex Primavera c’è anche un errore proprio di Zima.

Torino, Zima in vantaggio su Izzo per Cagliari

La partita in casa del Cagliari quindi l’occasione perfetta per Sima per riscattarsi e accumulare altra esperienza in serie A: finora ha collezionato solo sei presenze di cui molte costituite perlopiù da spezzoni di partita. Ora serve continuità e per trovarla, dovrà dimostrare di meritarla. L’alternativa di Juric al ceco resta Armando Izzo, lasciato fuori anche nelle situazioni d’emergenza e che difficilmente lo sorpasserà nelle gerarchie. La palla passa quindi a lui e questa volta deve essere bravo a non perderla.