Brekalo, rimasto in panchina nell’ultima partita, torna in campo contro il Cagliari. E per la prima volta può essere titolare con Pjaca

Dopo la sconfitta contro la Roma e il pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca contro l’Empoli, c’è ora il Cagliari sulla strada del Torino e in Sardegna il tecnico rilancerà Josip Brekalo. Il croato, rimasto a guardare i compagni dalla panchina contro l’Empoli, è pronto a riprendersi il suo posto sul rettangolo verde: Juric vuole infatti affidargli la trequarti per assicurare una maggiore imprevedibilità alla manovra, ma non sarà da solo. Con lui potrebbe rivedersi anche Pjaca titolare. Mai insieme dal primo minuto, la coppia croata potrebbe finalmente giocare insieme dal 1′ minuto proprio contro il Cagliari.

Brekalo, riposo finito: torna contro il Cagliari

Un po’ di riposo ogni tanto non guasta e lo sa bene Ivan Juric, che ha scelto di concederlo al suo pupillo Josip Brekalo che in Sardegna dovrà dimostrare di aver ricaricato le pile e die essere pronto a scardinare il muro di una squadra chiusa come lo sarà quella di Mazzarri. Il croato è stato spesso decisivo e con i tre gol segnati finora è il capocannoniere del Torino insieme a Tommaso Pobega e a quel Marko Pjaca con cui a Cagliari potrebbe giocare insieme dal primo minuto sulla trequarti campo, alle spalle di Antonio Sanabria.

Torino, Juric vuole brevettare la coppia Brekalo-Pjaca sulla trequarti

Nell’ultimo match Pjaca, nonostante l’ottimo impatto sulla partita con tanto di gol, è uscito molto prima del previsto a causa del rosso a Singo (al suo posto era entrato Vojvoda). Ma le buone impressioni che ha lasciato potrebbero convincere Juric a schierarlo nuovamente titolare: finora Brekalo e Pjaca hanno giocato insieme solamente nei minuti finali della partita contro la Roma, quando Juric ha provato il tutto per tutto alla ricerca del pareggio spostando l’ex Wolfsburg nel ruolo di esterno di centrocampo, mai però hanno giocato insieme da trequartisti.