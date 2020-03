Il comitato scientifico: "Stop alle porte aperte per un mese" - Toro.it

Voluto dal premier Conte, il Comitato Scientifico si è espresso sulla possibilità di evitare le porte aperte per un mese nell’ambito della manifestazioni sportive

Una decisione che avrebbe del clamoroso e che rischia di bloccare il campionato italiano per almeno un mese. Questo perché il Comitato Scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte ha proposto di “evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”. Il premier Conte ora dovrà decidere se integrare o meno quanto suggerito dal suddetto comitato nel decreto del 1 marzo scorso. Se così fosse si andrebbe verso un mese di eventi sportivi con divieto di porte aperte. Nel frattempo, dopo l’ultimo vertice in Prefettura, Juventus-Milan di Coppa Italia di domani sera resta a forte rischio: potrebbe saltare.