Consiglio Federale, rinvio al 23 marzo. Ma spuntano le ipotesi playoff e playout

Il Consiglio Federale riunitosi a Roma in conference call ha ratificato la sospensione della Serie A. Le ipotesi per ripartire: tutti gli scenari

Si è svolto a Roma, in conference call, il Consiglio Federale straordinario che ha affrontato il tema dell’emergenza Coronavirus. Nella serata del 9 marzo 2020 il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte aveva sospeso fino al 3 aprile la Serie A e le altre manifestazioni sportive. E la FIGC, nella riunione odierna, ha ovviamente ratificato la decisione dell’esecutivo, rimandando però ogni decisione sul prosieguo del campionato al prossimo 23 marzo, data nella quale si svolgerà un nuovo incontro.

Serie A sospesa, il comunicato della FIGC

La proposta rivolta alla Lega Serie A è quella attesa: lo scivolamento delle giornate fino al 31 maggio, ultima data utile prima dell’Europeo di giugno. E questo potrebbe accadere qualora, dal 4 aprile in poi, il campionato potesse regolarmente riprendere il suo svolgimento. Ma la situazione è in costante evoluzione. E per questo sul tavolo restano ancora aperte tutte le ipotesi.

Nel comunicato della FIGC si legge, senza alcun ordine di priorità, cosa potrebbe accadere se la Serie A non dovesse completarsi, con conseguente congelamento della classifica attuale:

Ipotesi 1: non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee;

non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; Ipotesi 2: far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione (e il Torino, in questi due casi, sarebbe salvo);

far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione (e il Torino, in questi due casi, sarebbe salvo); Ipotesi 3: far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B.

Tutti scenari che verranno valutati il 23 marzo prossimo. E che verranno presi in considerazione solo se l’emergenza Covid-19 non dovesse permettere la conclusione dei campionati.