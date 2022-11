Con il Mondiale ormai alle porte, è tempo di un bilancio sui vari convocati della Serie A: il Torino ne manda 5 a pari merito con il Napoli

Domenica 20 novembre parte il mondiale in Qatar, l’Italia non sarà presente per il secondo anno di fila, ma ci sono imvece molti giocatori provenienti dalla Serie A. Il Torino ne manda ben 5: Sasa Lukic, Nemanja Radonjic e Vanja Milinkovic-Savic con la Serbia, Ricardo Rodriguez con la Svizzera e Nikola Vlasic con la Croazia. Non sono invece stati convocati Seck col Senegal e Linetty con la Polonia, nonostante il centrocampista abbia guadagnato il posto da titolare al Toro negli ultimi mesi.

Un numero elevato

Un numero molto soddisfacente, se si considera che solo Juventus, Milan e Inter ne hanno mandati di più e addirittura tra le prime sette in classifica c’è chi ne ha mandati di meno come Lazio (2), Atalanta (4) e Roma (4). Sono 5 invece i convocati del Napoli, proprio come la Fiorentina e il Torino. Guidano la classifica Juventus (11), Milan (7) e Inter (7).