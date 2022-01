Solo panchina per Aina nella sfida contro la Guinea-Bissau di Maurice Gomis. Primo posto pe rla Nigeria nel girone C

Tre su tre ed un posto assicurato alla fase successiva per la Nigeria in Coppa d’Africa. Tra i fautori del grande successo riscosso dalla Nazionale guidata da Gernot Rohr non manca di certo l’esterno del Torino Ola Aina, unico convocato del club granata. In campo contro Egitto e Sudan, è invece rimasto a guardare nel match di ieri contro la Guinea-Bissau, battuta 2-0 grazie alle reti dell’ex Toro e Roma Umar Sadiq e l’ex Udinese Troost-Ekong, rifilate a Maurice Gomis, fratello di Lys e Alfred. Insomma, tre punti targati Serie A dei tempi che furono.

Coppa d’Africa, Ebuehi al posto di Aina contro la Guinea-Bissau

Dominante su ogni fronte al Roumdé Adjia Stadium di Garoua, la Nigeria è riuscita ad emergere dopo un primo tempo privo di grandi occasioni. Il turn over deciso dal CT della Nigeria ha visto Aina assistere dalla panchina al match che è valso la vetta in classifica del girone C, con Ebuehi al suo posto. L’ex Chelsea si è però distinto nelle due sfide precedenti, dando un contributo importante sulla fascia destra. Non sono però mancati i festeggiamenti dopo il fischio finale per il primo traguardo raggiunto, in attesa di conoscere l’avversaria da affrontare domenica nel match valido per gli Ottavi di finale.