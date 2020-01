Coppa Italia, Torino-Genoa: dove vedere la partita in TV e streaming

Torino-Genoa, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, è in programma per giovedì 9 gennaio alle 21.15: ecco come vederla in TV e streaming

Torna la Coppa Italia, con il Toro che nella sfida contro il Genoa aprirà gli ottavi di finale. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell’ultima giornata di Serie A: i granata con la Roma ed i rossoblu con il Sassuolo. Sarà la prima gara della competizione per Mazzarri ed i suoi, che subentrano ora grazie al piazzamento in classifica della scorsa stagione. La partita, in programma per giovedì 9 gennaio alle 21.15 al Grande Torino, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, canale 2 del digitale terrestre e in HD sul 502. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming su RaiPlay.