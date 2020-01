I biglietti per Torino-Bologna, sfida valida per l’ultima giornata del girone d’andata in programma per domenica 12 gennaio alle ore 15: prezzi e info utili

Dopo le vacanze i granata sono attesi dalla sfida di Roma e da quella di Coppa e poi sarà la volta del Bologna per la prima di campionato del 2020 in casa. Il club granata ha comunicato che da domani sabato 4 gennaio, alle ore 10.00 tramite i consueti canali (ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, online e Biglietteria Stadio), saranno in vendita i tagliandi per la gara contro gli emiliani in programma domenica 12 gennaio alle ore 15.00 allo stadio Grande Torino. In occasione di questa partita verrà attutata l’iniziativa “Amico Abbonato” ogni abbonato potrà acquistare fino a due biglietti ad un prezzo speciale (5 euro in Curva Primavera, 10 euro nei Distinti Granta e in Tribuna Granata) presentando al momento dell’acquisto l’abbonamento caricato sulla Fidelity Card “Cuore Granata”. In caso di acquisto online sarà necessario inserire il numero della propria Fidelity Card per poter attivare la promozione.

Biglietti Torino-Bologna: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

30 euro nei Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

35 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

80 euro nelle Poltroncine Granata (40 euro per gli Under 16)

200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro per gli Under 16)

Per quanto riguarda il settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per gli Under 16). La vendita degli ospiti chiude sabato 11 gennaio alle ore 19. L’unica limitazione prevista riguarda i residenti nella provincia di Bologna non in possesso della Fidelity Card “Cuore Granata” che saranno obbligati ad acquistare il biglietto per il settore ospiti.

E’ inoltre possibile prenotare la propria esperienza Toro Life al prezzo di 220 euro (160 euro per donne e under 16). Sarà disponibile un numero limitato di posti omaggio in Curva Primavera per i ragazzi che non hanno ancora compiuto il 14esimo anno di età, purché ogni Under 14 sia accompagnato da un adulto con biglietto intero. La promozione è attiva tramite web e non sarà attiva il giorno stesso della partita.