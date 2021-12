Le parole di Federico Coppitelli dopo la vittoria del Toro sul Bologna nel campionato Primavera

Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, Federico Coppitelli dopo la vittoria del Torino Primavera sul Bologna. I felsinei hanno giocato alla pari con i granata, cedendo a cinque minuti dalla fine e poi capitolando per la seconda volta un minuto dopo, per un infortunio del portiere. “Bisogna fare i complimenti agli avversari, abbiamo trovato una squadra molto organizzata che ha lasciato pochi spazi. Sono arrivati con uno stato di forma leggermente migliore del nostro e si è notato nel corso della gara”, ha spiegato il tecnico. “Abbiamo speso tante energie lunedì e per questo motivo non abbiamo approcciato la gara come altre volte soprattutto nella costruzione del gioco. In un campionato livellato come questo è importante vincere partite combattute come quella di oggi, siamo stati maturi nell’aspettare il momento giusto per conquistare la vittoria”.