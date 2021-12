Esperimento non riuscito: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia con le riserve, Juric riparte dai titolari verso Torino-Verona

Sono stati un flop la prova di Rincon al centro della difesa, la prestazione di Aina e Ansaldi sulle fasce, il ritorno di Zaza dal primo minuto. E l’elenco potrebbe continuare. Il Torino di Coppa Italia, sconfitto 2-1 dalla Sampdoria, è stato un esperimento fallito. E Juric non lo ha nascosto: “Sono deluso da chi ha giocato meno. Se giochiamo così contro il Verona prendiamo sei gol”. La sfida contro l’Hellas, in campionato, attende i granata domenica alle ore 18. Sarà la penultima prima della sosta natalizia, l’ultima in casa, lì dove il Toro fin qui ha raccolto quasi l’80% dei suoi punti. La principale buona notizia, però, è che si rivedranno i titolari.

La rosa del Torino è spezzata in due

La trasferta di Genova ha dimostrato, una volta di più, che la rosa del Torino è spezzata in due: da un lato ci sono i nuovi arrivi estivi e chi, tra i “vecchi” si è integrato meglio nel sistema di Juric, dall’altro ci sono i reduci più deludenti delle ultime, disastrose, annate. Domenica di dubbi ce ne sono pochi. Si rivedrà così la cerniera di centrocampo composta da Lukic e Pobega (con il rientrante Mandragora pronto a subentrare dopo il gol in Coppa), l’attacco con Sanabria, Praet e probabilmente ancora Pjaca, visto che Brekalo è in un momento negativo. Rientrerà Singo in fascia destra e, chissà, magari pure Bremer al centro della difesa: il brasiliano è ancora in dubbio ma fino all’ultimo potrà sperare nella convocazione al pari di Djidji. Per Juric sarebbero altri due rientri importanti, dopo gli esperimenti falliti del giovedì di Coppa Italia.