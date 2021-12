Il Toro si appresta ad affrontare il Verona che in campionato sta facendo molto bene ma che, come i granata, è stato eliminato in Coppa Italia

Il prossimo turno di campionato vede affrontarsi il Toro di Ivan Juric contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Due squadre che stanno facendo bene in campionato ma che arrivano a questa partita dopo essere state entrambe eliminate dalla Coppa Italia. I granata contro la Sampdoria mentre i veronesi contro l’Empoli. Sia per il Toro che per l’Hellas Verona la partita di domenica rappresenta una grande occasione per rialzare la testa. I gialloblù contro la squadra di Juric non potranno permettersi di avere gli alti e bassi che hanno registrato nella partita di Coppa Italia contro l’Empoli. La squadra di Tudor dovrà anche fare molta attenzione al Toro che in casa sembra trasformarsi. Infatti, i granata tra le mure amiche dello stadio Olimpico Grande Torino hanno avuto fin qui un rendimento molto positivo, come hanno dimostrato nella partita contro il Bologna dove i granata hanno raccolto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite che hanno giocato in casa. La squadra veronese è avvisata ma non vorrà fermarsi anche per evitare di farsi agganciati o addirittura farsi superare in classifica dai granata dato che i gialloblù hanno 23 punti mentre la squadra torinese ha un punto in meno rispetto all’Hellas Verona.

Il cammino dell’Hellas Verona in campionato

Al di là della sconfitta casalinga 3-4 la squadra di Tudor vorrà rifarsi anche per la sconfitta che i veronesi hanno raccolto nell’ultima giornata di campionato che si è giocata. L’Hellas Verona ha perso sempre tra le mura amiche dello stadio Bentegodi, questa volta però contro l’Atalanta, con ii gialloblù che erano riusciti a sbloccare il match al 22’ minuto con un gol di Simeone per poi farsi rimontare con i neroazzurri con le reti messe a segno da Mirančuk e Koopmeiners. Prima della partita contro la squadra guidata da Gian Piero Gasperini la squadra gialloblù avevano raccolto una vittoria contro il Venezia, un pareggio contro il Cagliari, una sconfitta a Marassi contro la Sampdoria e un successo contro l’Empoli. Quindi un rendimento tutto sommato positivo per la squadra veronese ma anche molto altalenante. Per la squadra di Tudor tornare alla vittoria contro il Toro sarebbe molto importante per alzare l’autostima e andare ad affrontare la complicata partita, che chiuderà il 2021, contro la Fiorentina con maggiore serenità. Il Toro di Juric è avvistato.

I granata dovranno fermare Simeone

Il Toro dovrà adottare tutte le misure necessarie per provare a fermare Giovanni Simeone. I granata sono tra le vittime preferite del “Cholito” che contro i granata ha raccolto 6 reti e 2 assist, siglando una doppietta nell’ultima partita che ha giocato contro i granata quando vestiva la maglia del Cagliari nell’ottobre del 2020. Simeone in questo campionato ha realizzato fino ad ora ben 12 reti e sicuramente non vuole fermarsi, ma domenica si troverà contro una delle migliori difese del campionato e per lui sarà un banco di prova molto importante e non vorrà fallire. La difesa del Verona invece dovrà fare attenzione a Sanabria che contro i venenti in tre gare ha segnato tre reti.