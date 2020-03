La Federazione Medici Sportivi ha stilato una lista di norme igieniche che i calciatori devono adottare, compreso il comportamento durante le interviste e nel rapporto coi tifosi

In tempi di coronavirus (i contagi porteranno probabilmente verso le porte chiuse nelle prossime partite), anche i calciatori devono strettamente attenersi a regole molto basiche, secondo le indicazioni della Fmsi, la Federazione Medici Sportivi presieduta da Maurizio Casasco. In accordo con i medici della FIGC, è stata infatti stilata una lista di norme igieniche da seguire: il documento è stato inviato alle società di calcio e vale non soltanto per gli atleti ma ovviamente anche per allenatore, staff e personale presente durante gli allenamenti e le partite. Ventuno accorgimenti, dal banale divieto di bere dalla stessa bottiglia di altri, fino al rapporto con i tifosi.

Coronavirus, norme igieniche per i calciatori

Ecco l’elenco delle norme igieniche suggerite dalla FMSI:

• Non bere dalla stessa bottiglia.



• Non mangiare nello spogliatoio.



• Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti.



• Buttare subito negli appositi contenitori fazzoletti, cerotti o bende.



• Lavarsi le mani accuratamente il più spesso possibile per almeno 20 secondi.



• Evitare di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura.



• Favorire l’uso di dispenser con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti negli spogliatoi e nei servizi igienici.



• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate.



• Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.



• Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.



• Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, maniglie, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.

• Cosa fare contro il coronavirus in piscina: in caso di attività sportiva in vasca, richiedere un costante monitoraggio dei parametri chimici e dei parametri fisici.

• Cosa fare ai primi sintomi: gli atleti che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria e/o febbre devono immediatamente abbandonare il resto della squadra – e, possibilmente, isolarsi – e avvisare il medico sociale nelle squadre professionistiche o il responsabile medico della federazione nei raduni federali, che provvederà a rivolgersi – se ne sussistesse l’indicazione – al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso. In tutte le altre categorie, l’atleta – fermo restando che deve immediatamente abbandonare il resto della squadra e, possibilmente, isolarsi – deve rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare l’atleta stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute, operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.



• Vaccinarsi contro l’influenza.



• Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena.



• Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening.



• In caso di raduni nazionali o di atleti o di manifestazioni di circuito internazionale autorizzate anche dall’estero, prevedere sempre la presenza di un Medico di Federazione che possa valutare clinicamente i partecipanti, identificando eventuali soggetti a rischio.



• Con riferimento ai Medici Sociali monitorare con attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. La FMSI ha istituito un collegamento diretto e indirizzi di posta elettronica specifica per tutti i Medici Federali, che sono il punto di riferimento delle Società e degli Atleti, per un più efficace coordinamento delle informazioni grazie alla linea diretta fra Ministero della Salute, Ministero dello Sport, Coni e FMSI.



• Evitare premiazioni o altre forme di contatto con il pubblico.



• Utilizzare un unico microfono nelle interviste da disinfettare ogni volta (quindi non vari microfoni tenuti in mano dal giornalista).



• Uscire dallo stadio in bus della squadra o su auto privata evitando contatto fisico con i tifosi.