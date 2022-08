Sondaggio / Il Toro è riuscito a battere la Cremonese: ecco la classifica dei migliori secondo i nostri lettori

Il Toro per il momento si gode un ottimo avvio di stagione, anche se i granata non possono lasciarsi andare a grandi festeggiamenti per le prime tre partite di campionato dove sono rimasti imbattuti perché tra pochi giorni c’è già l’Atalanta. Ma facendo un passo indietro e tornando alla partita contro la Cremonese per i nostri lettori Radonjic è risultato il migliore in campo con il 55% dei voti. Dietro al numero 49 granata si è posizionato Schuurs che ha ricevuto il 18% dei voti e poi troviamo Ricci, che ha rimediato il 13% dei voti. A seguire si posizionano Vlasic, che ha conquistato il 5% dei votanti, e Milinkovic-Savic che ha ottenuto il 4% dei voti. Infine, negli ultimi due posti troviamo Linetty e Vojvoda. Il numero 77 granata ha ricevuto il 3% dei voti, mentre il difensore kosovaro solamente l’1%. Dunque continua a stupire Radonjic che adesso ha nel mirino l’Atalanta.