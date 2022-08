Linetty sembrava dovesse partire invece grazie a prestazioni convincenti è diventato un giocatore importante per Juric

Nonostante diverse difficoltà che si sono presentate nel corso dell’estate, il Toro ha registrato un ottimo avvio di campionato. È riuscito a vincere contro il Monza e contro la Cremonese e a raccogliere un punto contro la Lazio. Oltre ai risultati ottenuti, bisogna sottolineare che diversi giocatori granata stanno stupendo in positivo. Tra di loro senza alcuna ombra di dubbio c’è Karol Linetty. Il giocatore ex Sampdoria sembrava dovesse lasciare il Toro, anche perché si vociferava di un suo possibile ritorno in blucerchiato. Infatti non è mai stato un segreto che il centrocampista polacco sia un pupillo di Marco Giampaolo e che il tecnico ex Milan tornerebbe a lavorare molto volentieri con Linetty in qualsiasi momento. Ma ora per il Toro il numero 77 granata è ritenuto un giocatore incedibile che sta crescendo sempre di più grazie al grande lavoro che Juric sta portando avanti insieme a lui. Linetty, dopo un inizio molto tortuoso della sua avventura all’ombra della Mole, ora sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e vuole sicuramente continuare a fare bene per dare una grande mano a portare sempre più in alto il Toro, orientandosi verso obiettivi importanti ed ambiziosi.

Juric su Linetty: ”Ha sempre lavorato alla grande e ora sta facendo benissimo”

Linetty, oltre ad essere riuscito a convincere il Toro a tenerlo, per il momento ha rubato il posto a Sasa Lukic e sta portando a casa ottime prestazioni. Sul centrocampista polacco, dopo la vittoria contro la Cremonese, ha speso qualche parola Juric che ha dichiarato: “Linetty? Peccato per l’occasione sbagliata. Se lo sarebbe meritato il gol, però ha giocato molto bene, ha conquistato tutti in questo anno, non ha giocato per mesi ma ha sempre lavorato alla grande e ora sta facendo benissimo”. Ora tocca a Linetty continuare a risultare una pedina importante nello scacchiere di Juric e lo potrà fare solamente attraverso il lavoro. Comunque per il momento i granata si godo un giocatore rivitalizzato, che rappresenta un’arma in più. E chissà che il polacco già contro l’Atalanta riesca a vendicare quel gol solamente sfiorato contro la Cremonese.