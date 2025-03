Staccati oltre la metà dei biglietti del settore ospiti di Parma-Torino: si attende un altro esodo come già a Monza

A Monza il colpo d’occhio era stato importante: i 3000 tifosi del Torino presenti all’U-Power Stadium hanno sostenuto la squadra tanto da ricevere pure il ringraziamento di Vanoli a fine gara. Per la sfida di Parma alle 15 di sabato è già iniziata la vendita per il settore ospiti del Tardini. In totale sono poco meno di 2000 i posti riservati ai sostenitori granata -1800 in tutto – e nella serata di ieri risultavano già staccati i primi 1000. Il prezzo è di 21,5 euro.