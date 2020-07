De Silvestri si gioca il rinnovo: ma le prestazioni non hanno convinto

Con la Juventus, come già nelle uscite precedenti, De Silvestri non è riuscito a rendere al meglio. Il rinnovo del contratto in scadenza resta in bilico.

L’ennesimo derby dal sapore amaro per il Torino, che ancora una volta si è lasciato sopraffare dagli avversari. Nonostante il tentativo di riaprire la partita sul 2-0 grazie alla rete di Belotti su rigore al 6° minuto di recupero nel primo tempo, il match si è chiuso a favore degli avversari. Anche molti duelli individuali sono stati vinti dai bianconeri, superiori su più fronti. Chi nel Torino non è riuscito a brillare è De Silvestri. Il terzino destro granata ha faticato a rendere sulla fascia, come già era accaduto nelle precedenti uscite.. Se la permanenza in Serie A del Torino è l’obbiettivo generale, De Silvestri ha anche qualcos’altro in ballo e non è l’unico.

Continua il monitoraggio sui terzini in scadenza di contratto

Ad oggi il rinnovo di contratto resta dunque a rischio. Il prolungamento fino al 31 di agosto si è concretizzato per cause di forza maggiore, con il campionato che chiuderà il 2 agosto prossimo. Ma Vagnati non lascia trapelare nulla sul futuro. Sui calciatori in scadenza ha detto: “Ora devono pensare a dimostrare qualcosa, non a chiedere“. Un monito perciò che potrebbe cambiare le sorti di alcuni, in caso di una delusione delle aspettative. Il numero 29 granata è inoltre finito nel mirino di altri club e potrebbe decidere di cambiare aria. Vagnati dovrà perciò pensare anche alle fasce.

Toro, calo per Ansaldi e De Silvestri

L’aria di rinnovo è stata per ora spazzata via, con la questione che è scesa in secondo piano. Tutto resta in dubbio, anche chi è in scadenza. Tra questi figura anche Ansaldi, non solo De Silvestri: l’argentino, dopo un exploit con il Cagliari che ha fatto ben sperare, è invece calato nelle ultime sfide, non riuscendo più ad incidere. Anche il numero 29 sta faticando a spiccare. In campo per 86 minuti, con la Juventus ha in attivo solamente 46 palle giocate e 31 passaggi riusciti, media decisamente bassa dato il ruolo ed i numeri dei compagni.

Lorenzo De Silvestri of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.