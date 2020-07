Di Biagio: "Vagnati? Con il suo addio ci siamo trovati smarriti" - Toro.it

L’allenatore della Spal, Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa dell’addio di Davide Vagnati in direzione Torino. E dell’impatto sulla retrocessione

“Quando un direttore prende un allenatore e ci crede e poi non c’è più, crea dei problemi”. I protagonisti dietro a questa frase sono due: il tecnico della Spal Gigi Di Biagio, che l’ha pronunciata, e il nuovo responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, che proprio dal club di Ferrara è sbarcato a maggio per sposare la causa granata. Il contesto è la conferenza stampa che ha preceduto la sfida tra gli estensi e la Roma, intrisa di ragionamenti legati alle possibili cause della retrocessione ormai matematica.

L’addio alla Spal, in direzione Torino: il pensiero di Di Biagio

Di Biagio non ha negato l’impatto negativo che l’addio del dirigente ha avuto sulla squadra: “Oltre a Vagnati sono andate via altre persone (tra cui il segretario Bernardelli, ndr) e ci siamo trovati smarriti. Non è una scusante, ma è stato molto difficile”.

Il nuovo ds del Toro, secondo il tecnico, sarebbe insomma stato reo di averlo scelto per la panchina – al posto dell’esonerato Semplici – ma di non avergli poi garantito l’appoggio necessario nei mesi successivi, quando con la fine del lockdown è diventato ufficiale il suo passaggio alla corte di Cairo.