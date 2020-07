Caso calendario: la Juve non ha mai incontrato una squadra che ha riposato di più

Le proteste di Conte e di Longo per le penalizzazioni a Inter e Torino nella compilazione del calendario. Mentre la Juventus…

La serata di domenica ha fatto cadere, polemica dopo polemica, l’occhio sul calendario della Serie A nel post-lockdown. Il primo ad avanzare dubbi sulla sua costruzione era stato Moreno Longo, al termine di Fiorentina-Torino: “Non è la prima volta che ci tocca affrontare avversari con 24 ore in più di riposo rispetto a noi: accadrà di nuovo anche mercoledì contro il Verona al Grande Torino…”. Per modi e visibilità, però, a far più rumore sono state le parole di Antonio Conte, che al termine di Roma-Inter ha avviato un dibattito alquanto acceso sul tema: “E’ la terza volta consecutiva che giochiamo contro una squadra che ha avuto un giorno, un giorno e mezzo di riposo in più di noi. I compromessi nei confronti dell’Inter sono sempre negativi, e se deve volare uno schiaffo lo prende sempre l’Inter”.

La situazione di Juventus, Inter e Torino

Punti di vista simili, quelli del granata e del nerazzurro. Che magari hanno trovato corroborazione in un dato: la Juventus, che si appresta a guadagnare il titolo di campione d’Italia, non ha mai incontrato fin qui (dal ritorno in campo) una squadra che abbia riposato di più.

Contro Genoa e Atalanta, i bianconeri hanno riposato un giorno in più degli avversari. Mentre contro Lecce, Torino, Milan, Sassuolo e Lazio hanno avuto gli stessi giorni di stacco. Sette partite sulle quali si è accesa la polemica.

Sì, perché invece l’Inter non ha mai avuto giorni in più di riposo rispetto agli avversari e in cinque occasioni ne ha avuto invece uno in meno. E il Torino? I danni sono solo recenti: i granata hanno avuto un giorno in più di pausa rispetto a Brescia e Inter, ma uno in meno rispetto a Genoa, Fiorentina e – adesso – Verona. Questione di equilibri da trovare. La Juve, però, fin qui non ha patito.