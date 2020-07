Toro, si pagano gli errori del mercato invernale: è emergenza a centrocampo

Con Lukic assente contro il Verona, il Toro paga le scelte sbagliate nel mercato nullo di gennaio, che hanno lasciato scoperto il centrocampo

Emergenza a centrocampo per la sfida con il Verona in casa Toro. Con la squalifica rimediata da Lukic dopo la quinta ammonizione di stagione, ottenuta contro la Fiorentina, Longo si ritrova senza alternative per il settore nevralgico del campo (a meno dell’utilizzo dei più giovani aggregati alla Prima squadra). I granata, in cerca della salvezza aritmetica, stanno pagando alcune delle scelte fatte sotto la guida di Mazzarri, che con lo stop e la ripresa con i match ravvicinati, non facilitano il lavoro al tecnico del Torino. Il mercato nullo di gennaio per il centrocampo, ha comportato la possibilità di scelta tra soli 4 nomi, ridotti a due con il serbo out e Baselli infortunato.

Toro, niente cambi sui mediani per Longo col Verona

Restano quindi solo Rincon e Meité a disposizione per la partita contro il Verona, in programma per mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 al Grande Torino. Longo, che spesso cerca di dare una svolta all’andamento dei suoi attraverso i cambi, sarà impossibilitato a farlo questa volta per quanto riguarda i mediani, che dovranno essere bravi a non esagerare. Sia el General che il francese peccano spesso di irruenza e troppa fisicità, incappando in sanzioni che potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione già drastica del Toro.

Senza Lukic e Baselli, manca la componente tecnica

Questa volta però, Lukic è stato colpevole di aver commesso un’ingenuità, venendo squalificato dal Giudice sportivo. E con Baselli fuori dai giochi per i match rimanenti, mancherà una grossa dose di talento e tecnica a centrocampo. Sono loro due infatti le soluzioni migliori per dare più qualità all’impostazione ed alla fluidità di gioco. Così com’è ora, il Toro potrà solamente contare sulla prestanza fisica, limitandosi. Per i granata resta importante uscire dalla lotta salvezza quanto prima e chiudere la stagione nel migliore dei modi per ritrovare la motivazione giusta in ottica futura. Quanto visto quest’anno non dovrà infatti più ripetersi o potrebbero davvero non esserci più alibi.