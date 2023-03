Due dei giocatori più in forma e più importanti del Torino sono in diffida: attenzione ai cartellini gialli nelle prossime partite

Il Torino di Ivan Juric si prepara ad affrontare le ultime 12 partite di campionato. Dopo la partita contro il Napoli capolista, in programma domenica 19 marzo alle ore 15 in casa, ci sarà la pausa dedicata alle nazionali. I granata giocheranno contro i partenopei con un peso sulle spallle: Perr Schuurs e Antonio Sanabria sono diffidati e in caso di cartellino giallo salteranno la prossima partita. I due giocatori, che al momento guidano il reparto difensivo e quello offensivo, sono in forma e fondamentali per il Toro. Dopo la pausa, ci saranno 11 gare molto importanti per il Torino, che può ancora ambire in un posto in Europa. Certo non sarà facile, ma ci sono partite che potranno valere tanto. Essere in diffida non è piacevole, ma i due giocheranno come sempre, sperando di non incorrere in qualche sanzione da parte del direttore di gara.

Sanabria: una stagione da record

Quella di Antonio Sanabria è una stagione da record. Non aveva mai realizzato 7 gol in Serie A e ora vuole arrivare in doppia cifra. Ha tutte le carte in regola per arrivarci e le statistiche parlano per lui. Infatti nel 2023 solo Lautaro Martinez dell’Inter (7) e Osimhen del Napoli (10) hanno fatto più gol di lui che ne ha fatti ben 5. Oltre a giocare bene, adesso sta anche segnando, ma deve fare attenzione a non essere ammonito.

Schuurs: una certezza in difesa

Ovviamente Perr Schuurs, giocando al centro della difesa, ha molte più possibilità di essere sanzionato. Arrivato in estate dall’Ajax, ha raccolto l’eredità di chi ha tradito i colori granata e non ha deluso le aspettative. Fondamentale nel guidare il reparto, una sua assenza potrebbe pesare molto.