Diramata la lista dei convocati della Costa d’Avorio: Wilfried Singo chiamato a far parte della sua selezione africana

Buone notizie in casa Toro. Wilfried Singo, esterno del Torino, è stato convocato dalla Costa d’Avorio. Ci sono due partite in programma per la selezione allenata da Jean-Louis-Gasset, valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa. L’avversario saranno le Isole Comore il 24 e il 28 marzo.