L’imprenditore di criptovalute aveva annunciato un’offerta per acquistare il Torino. Ora ci riprova, ma con il Novara

Enea Benedetto ci riprova. L’imprenditore nel campo delle criptovalute – e presidente del Barcanova, società calcistica torinese – ora sembra interessato ad acquistare il Novara, dopo aver annunciato (a fine 2020) di voler presentare a Urbano Cairo un’offerta per l’acquisto del Torino. “C’è un interessamento da parte del nostro gruppo per il Novara Calcio, ma per il momento ancora nulla di concreto”, ha spiegato a La Voce di Novara il portavoce di Benedetto, che ha aggiunto: “Con la proprietà ci sono stati dei contatti”.

Benedetto e quegli annunci sul Torino

Il modus operandi ricorda quello osservato a dicembre 2020. Allora Benedetto annunciò a Toro.it di aver dato mandato agli studi legali che lo assistono di contattare il presidente Cairo per presentargli l’offerta della fantomatica cordata Taurinorum. Su quei 55 milioni – a tanto, sosteneva l’imprenditore, ammontava la proposta -, di novità non ne sono mai arrivate.

La vicenda, in realtà, affonda le sue radici ben più lontano, alla scorsa estate. Allora, Taurinorum si affidò alla società di consulenza Console & Partners (poi uscita di scena), che diede vita ad una surreale conferenza stampa, a fine luglio, in cui si annunciavano futuri tentativi di acquistare il Toro. Nulla, ad oggi, è mai andato in porto.