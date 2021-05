Il Torino, la prossima settimana, deciderà il futuro di Nicola: il tecnico si gioca la conferma nel colloquio con Cairo e Vagnati

Se resterà o meno al Torino, Davide Nicola lo scoprirà la prossima settimana, quando incontrerà il presidente Cairo e il direttore dell’area tecnica Vagnati. Prima, potrà solo finire il campionato con il sesto successo della sua gestione – oggi giocherà contro il Benevento (ore 20.45) – e preparare minuziosamente il faccia a faccia con la società. Il tecnico lo sapeva già a fine gennaio, quando subentrò a Giampaolo: la salvezza sarebbe stata una condizione necessaria ma non sufficiente per la permanenza sotto la Mole. Non lo sorprende, insomma, che il club ancora non abbia scelto a chi affidare la panchina della prossima stagione e, anzi, abbia contattato quella che è al momento la principale (e favorita) alternativa alla sua conferma: Ivan Juric. Nicola sa, comunque, di avere almeno quattro assi da calare nei colloqui che andranno in scena da lunedì in poi, e ad essi ha fatto riferimento già nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida contro le Streghe.

I punti forti di Nicola: ha salvato il Toro creando un gruppo coeso

Nicola non ha reso il Torino una squadra da parte sinistra della classifica. Non ha cambiato, insomma, la dimensione in cui i granata sono finiti dopo lo 0-7 contro l’Atalanta del gennaio 2020. Ha però sottratto il Toro ad un destino che, nella gestione Giampaolo, pareva incontrovertibile: gli ha permesso di giocare la Serie A anche nel 2021/2022, e non era certo scontato. Questo è un primo, solido, punto.

L’allenatore di Vigone, poi, è riuscito a creare un gruppo in uno spogliatoio smarrito: “La mia squadra crede in quello che fa”, ha dichiarato più volte. E ieri ha dato dei meriti a sé e al suo staff: “Dietro all’obiettivo raggiunto c’è un grande lavoro, e di questo sono soddisfatto”. Nicola sa di aver avuto un impatto positivo sulla testa di molti giocatori, ricavandone, almeno fino a prima del finale di paura (lo 0-7 contro il Milan e il 4-1 di La Spezia pesano, comunque, nel bilancio della società), prestazioni migliori rispetto a quelle offerte con Giampaolo ma pure con Longo.

Ha senso d’appartenenza. E a Cairo porterà le idee per il futuro

Nicola è benvoluto dalla piazza. I tifosi gli hanno riconosciuto di aver agito con responsabilità e senso di appartenenza. Lui lo ha ribadito anche prima del Benevento: “La soddisfazione è per il senso di responsabilità che avverto nel rappresentare la nostra gente”. E ancora: “Ho dimostrato di essere da Torino”. Ha ben chiara, insomma, l’idea di cosa sia il Toro.

E dice anche di avere un’idea di cosa farlo diventare. Si noti bene: ha già avuto un ruolo importante nel mercato di gennaio, chiedendo e ottenendo Sanabria e Mandragora. Sulla visione del futuro il tecnico si giocherà tanto. “Esporrò le mie idee alla società”. Ma ad essa ha anche fatto passare un messaggio: “Ci vuole unità d’intenti”. Sebbene con Cairo e Vagnati abbia avuto, in questi mesi, un rapporto cordiale, il tecnico ora si prepara ad un confronto franco. Andrà in scena dopo la sfida contro il Benevento: l’ultima sulla panchina granata? Chissà. Intanto Nicola prepara le carte da giocare e il Toro si trincera dietro il silenzio pubblico. In privato, invece, Cairo ha già contattato Juric: ma il croato è incerto sul da farsi ed è seguito da altri club. Lunedì e quelli successivi saranno i giorni dei colloqui e delle telefonate, delle parole per indirizzare il futuro.