Dalla classifica finale della Serie A dipende una quota dei diritti televisivi: il Torino può incassare 2,8 o 3,6 milioni di euro

“C’è la possibilità di agganciare altre squadre: raggiunta la salvezza, mi pongo subito un altro obiettivo”. Davide Nicola ha presentato così la partita contro il Benevento, che doveva essere lo spareggio salvezza, ma dopo lo 0-0 contro la Lazio è diventata invece l’occasione, per il Torino, di chiudere più lontano possibile dalla zona retrocessione. Non è solo una questione di orgoglio. In ballo, infatti, ci sono i milioni dei diritti televisivi: ogni squadra ne riceve una fetta che varia anche a seconda del piazzamento in classifica ottenuto nella stagione precedente. I granata, al momento diciassettesimi, hanno la possibilità, vincendo, di superare lo Spezia – se i liguri perdessero contro la Roma – e il Cagliari, agguantando il quindicesimo posto.

Serie A, come vengono divisi i diritti televisivi

Secondo la legislazione vigente, i diritti tv vengono ripartiti tra le società di Serie A sulla base di tre criteri. Il 50% del totale (che nel triennio 2018-2021 è di 1,1 miliardi di euro a stagione) si divide in parti uguali, il 30% sulla base dei risultati sportivi e il 20% dipende invece dal bacino d’utenza di ogni club. I risultati vengono ulteriormente distinti: un 15% si ripartisce in base alla serie storica, l’altro 15% è invece quello legato al piazzamento finale del campionato precedente. E’ quella, la quota che per il Toro può variare dopo la partita contro le Streghe di Inzaghi.

Ecco quanto può incassare il Torino

Se la classifica non dovesse cambiare, dopo le ultime partite di Serie A, il Torino (diciassettesimo) riceverebbe 2,8 milioni di euro, considerando solo quel 15% della quota totale dei diritti. Gliene arriverebbero 3,2, invece, se finisse sedicesimo, mentre da quindicesimo il club di Cairo incasserebbe 3,6 milioni. Insomma, ballano fino a 800 mila euro, nell’ultima partita di campionato: Torino-Benevento qualcosa vale, anche se le due squadre non hanno più obiettivi sportivi.