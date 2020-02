Falque celebrato al Genoa: ma al Toro non sarebbe servito? - Toro.it

Iago Falque debutta contro la Lazio con la maglia del Genoa e strappa applausi: il Torino di Cairo lo ha ceduto, i liguri lo osannano

Dopo l’addio al Torino e i mesi, difficilissimi, alle prese con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la prima parte di stagione, Iago Falque ritrova finalmente il suo posto in campionato. E lo fa con la maglia del Genoa nel suo secondo esordio ufficiale con il Grifone, contro la Lazio. Un esordio che lascia il segno tra i liguri: mandato in campo al 58′ da un Nicola che vuole giocarsi ogni carta possibile per cercare di recuperare lo svantaggio dalla Lazio, va ad affiancare Pandev alle spalle di Sanabria e regala ai tifosi rossoblù il primo assaggio del giocatore che già al Toro aveva dimostrato quanto può valere. E in cambio riceve applausi, sonori e scroscianti: la condizione fisica forse non sarà ancora al top ma è fuori discussione che per il Grifone questo Falque non può che essere un valore aggiunto. Soprattutto nella corsa alla salvezza.

Genoa: “Ci regalerà gradi soddisfazioni”

Si fa trovare pronto, anzi prontissimo, dunque, l’attaccante in prestito dal Torino. Alla prima chiamata del Genoa risponde mettendo in campo un debutto quasi perfetto rispondendo, con i fatti, a chi lo dava ancora per infortunato. Certo, il miglior Falque deve ancora scendere sul rettangolo verde ma se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, quello visto la scorsa domenica è certamente un inizio incoraggiante.

E d’altronde era stato proprio il Genoa, tramite il ds Maroccu a rassicurare tutti. In risposta al presidente Cairo che si era detto certo che: “Sicuramente Falque deve soltanto rispondere alle richieste fisiche e tattiche del nuovo allenatore, ma per il resto è un giocatore che ci regalerà grandi soddisfazioni”. E il campo gli ha dato ragione da subito. Ora il Genoa attende di vederlo esplodere del tutto e soprattutto di poterlo osannare al suo primo gol con la maglia del Grifone.