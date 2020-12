Ferrero: “Giampaolo? Se lo prendi devi dargli una squadra come vuole lui”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sul tecnico del Toro: “Anche noi abbiamo perso 7-8 partite ma non l’ho licenziato”

Dopo l’esperienza al Milan, anche con il Torino la panchina di Giampaolo inizia a traballare pericolosamente ma non è sempre stato così e c’è chi, come il presidente della Sampdoria Ferrero, in passato ha voluto puntare su di lui nonostante le difficoltà. Ed è stato proprio il patron blucerchiato, intervenuto a “Maracanà”, trasmissione radiofonica di Tutto Mercato Web, a parlare del suo ex tecnico: “Abbiamo poca memoria. Giampaolo è un grande allenatore, ma sappiamo com’è. E’ un allenatore integralista che gioca a modo suo. Anche io ho perso 7-8 partite ma non l’ho licenziato“.

Il patron della Samp: “Se aggiusta la difesa poi le vince tutte”

Ma come ogni bravo allenatore, anche Giampaolo ha i suoi dettami, la sua idea di calcio in cui crede fortemente e che deve essere sostenuta dalla società. “Se prendi uno come lui – spiega Ferrero – devi dargli una squadra come vuole lui. Quando aggiusta la difesa, Giampaolo le vince tutte poi. Lui poi, con la mentalità che ha, non può allenare un ragazzo di 32 anni che non ha la sua idea di calcio. A lui non piaceva uno come Zapata. Devo dire che mi ha fatto fare un sacco di plusvalenze“.