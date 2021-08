L’indiscrezione arriva dalla Spagna: la Fifa ha dato ragione all’Osasuna, che ora aspetta 1,5 milioni di euro dal Torino per Berenguer

La FIFA ha deciso, dando ragione all’Osasuna: ora il Torino dovrà pagare agli spagnoli 1,5 milioni di euro nell’ambito dell’operazione Alex Berenguer. E’ un’indiscrezione che arriva da El Chiringuito TV e che si riferisce ad una querelle che si trascina dalla scorsa stagione, da quando l’attaccante passò dal Toro all’Athletic Bilbao. L’Osasuna, che vendette il calciatore ai granata nell’estate 2017, godeva di una speciale clausola: qualora Berenguer fosse passato al Bilbao, il club di Cairo avrebbe dovuto pagare una sorta di penale entro dicembre 2020. Le cose sono poi andate come è noto e la società di Pamplona ha presentato il conto in via Arcivescovado. Il Toro, dal canto suo, si è sempre appellato alla presunta nullità della clausola, ma alla fine la società di Pamplona si è rivolta alla FIFA per un pronunciamento definitivo (era il gennaio 2021). In questi giorni, dicono in Spagna, sarebbe arrivata la decisione, che dà torto al Torino: deve saldare 1,5 milioni di euro.