Ola Aina, in crescita nel pre-campionato, ha conquistato un posto nel Torino di Juric. L’unica macchia resta la reazione ai fischi

Chi non muore si rivede ed è proprio questo il caso. Dopo una stagione in prestito al Fulham, Ola Aina è tornato alla base dove ad accoglierlo c’era Ivan Juric. Il tecnico lo ha inserito nella lista dei giocatori da valutare durante il ritiro e così è stato. L’esterno ha dimostrato di poter dire la sua, conquistandosi un posticino tra le conferme del croato, che non ha perso occasione di testarlo. L’ultima è arrivata contro la Cremonese nel match valido per il primo turno di Coppa Italia. L’ex Chelsea si è reso autore di una prestazione positiva, macchiandola però nel finale.

Aina verso il terzo anno sotto la Mole

Approdato in granata nel 2018, Aina ha reso bene alla sua prima stagione in Serie A. Il calo è arrivato poi con quello che ha coinvolto anche il resto della squadra. Il giocatore di origini nigeriane ha quindi cambiato destinazione, tornando nella sua madre patria e si è rivelata la scelta giusta. Al Fulham è rinato ma il suo apporto alla squadra non è stato sufficiente a consentire alla squadra di restare nella massima serie inglese. Il Torino ha optato per farlo tornare sotto la Mole e lasciare a Juric l’ultima parola.

E’ in crescita, ma la reazione verso i tifosi è stata scomposta

Nel suo modulo, il croato sfrutta i giocatori che operano in fascia e può perciò essere una grande occasione di rilancio per l’ex Hull City, soprattutto data la precarietà dello stato di forma di Cristian Ansaldi. Gli consentirebbe infatti di avere la continuità necessaria a crescere, cosa in parte già avvenuta rispetto a quanto visto durante il ritiro. Aina dovrà però essere più bravo a farsi scivolare addosso le critiche. La buona prestazione contro la Cremonese non cancella la reazione avuta nei confronti dei tifosi, che lo hanno sì fischiato a causa di alcuni errori, ma sono anche stati pronti ad applaudirlo quando necessario. Il lavoro, se costante e fatto bene, verrà ripagato e soprattutto elogiato.