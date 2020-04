FIGC, fondo salva calcio richiesto al Governo da Gravina

Gabriele Gravina ha richiesto ufficialmente al Governo di stanziare un fondo destinato al calcio. I ricavi deriverebbero dalle scommesse

Anche il calcio corre ai ripari per sopperire alle mancanze che l’emergenza coronavirus sta creando. Nelle scorse ore infatti, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, avrebbe richiesto al Governo di stanziare ufficialmente un fondo dove verrebbero accumulate cifre da poter sfruttare al termine dell’emergenza. La maggioranza del denaro dovrebbe essere raccolta attraverso una quota pari all’1% sulle scommesse calcistiche. In proporzione alla normalità, la cifra si ridurrà drasticamente con gli eventi sportivi sospesi.

Il calcio chiede aiuto al governo

Gravina è quindi intervenuto a riguardo: “Non possiamo chiedere soldi al governo perché sappiamo benissimo che ci sono altre priorità in questo momento, chiediamo però la costituzione di un fondo salva calcio dove devono entrare risorse della Federazione e risorse che devono derivare dalle scommesse. Le società sono titolari di un diritto di autore, l’evento sportivo è un prodotto sul quale si scommette, della tutela del diritto d’autore chiediamo quella percentuale dell’1% che deve entrare in questo fondo. La Francia già applica l’1% e la stessa cosa sta chiedendo l’NBA”. Per il presidente FIGC resta prioritaria la fine del campionato, che non deve intaccare la prossima stagione e che vedrà lo scudetto assegnato in ogni caso.

La scelta è nelle mani del governo

Ovviamente, come ripetuto da Gravina, la priorità del decreto Cura Italia non è il calcio, che però va salvaguardato, data l’importanza che ha a livello economico nel panorama italiano. Potrebbe perciò slittare alla seconda fase del cambiamento in corso, che riguarda un decreto economico ancora da approvare. Tutto resta per ora in stand-by con la palla che passa al governo ed allo Stato.