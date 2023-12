Tra gli scontri più interessanti che ci saranno in Fiorentina-Torino troveremo quello tra Arthur e Ilic reduci da due ottime prestazioni

Ci sono davvero tantissimi aspetti che rendono interessante il match tra gli uomini di Vincenzo Italiano e il Toro. Si potrebbe parlare del gemellaggio, del fatto che entrambe le squadre si trovano nelle zone alte classifica, del fatto che sia i toscani che i granata vogliono chiudere bene il 2023 e tanto altro. Ma poi, come è giusto che sia, bisogna focalizzarsi sui protagonisti del match, su chi scenderà in campo. Sia il tecnico viola che Ivan Juric devono ancora sciogliere qualche dubbio e ovviamente, entrambi non vorranno fare errori nella scelta della formazione perché sono proprio loro i primi a sapere che la sfida del Franchi sarà importantissima, oltre ad essere ricca di insidie. Due giocatori che non dovrebbero mancare in campo sono Arthur Melo sponda Fiorentina e Ivan Ilic sponda granata. I due centrocampisti sono pronti a dare vita a un duello che renderà ancora più incandescente la sfida tra i toscani e i granata. Il brasiliano classe 1996 e il numero 8 del Toro sono due giocatori con grandi qualità e per le loro squadre rappresentano due pedine preziose che, anche nell’ultima partita dell’anno, non vorranno assolutamente deludere i rispettivi allenatori, i compagni di squadra e i loro tifosi.

Arthur Melo: fondamentale nel dettare i tempi, praticamente perfetto nei passaggi

La sfida contro il Toro per Arthur Melo ha anche un po’ un gusto particolare dato il suo passato alla Juve e per il fatto che il suo cartellino è ancora di proprietà del club bianconero. Ma al di là di questo, il numero 6 della Fiorentina contro la squadra di Juric vorrà portare a casa una prestazione positiva perché sa benissimo di essere diventato un perno fondamentale nel gioco di Italiano. Giusto per fare un esempio e per sottolineare meglio il concetto, nella partita contro il Monza il centrocampista brasiliano ha compiuto una percentuale di passaggi effettuati e riusciti davvero notevole, del 95%. Non a caso è anche il giocatore della Fiorentina che fino ad ora ha compiuto più passaggi, ben 874. Segno che il gioco dei toscani passa praticamente sempre dai suoi piedi. I granata dovranno cercare di metterlo in difficoltà, anche se non sarà per niente semplice.

Ilic dopo il gol all’Udinese non vuole più fermarsi

Invece Ilic arriva alla sfida contro la Fiorentina dopo aver segnato un gol stupendo contro l’Udinese. Una rete che ha permesso a Milinkovic-Savic e compagni di agguantare un pareggio. A dare una mano al giocatore ex Hellas Verona è stata anche la fortuna. Come lui stesso ha dichiarato al termine della partita il gol non era voluto. Lui voleva crossare, poi la fortuna è girata dalla sua parte e il pallone si è infilato in rete. Anche contro i toscani proverà a infilare il pallone in rete questa volta volutamente, perché non vuole perdere il duello contro Arthur Melo e vuole che il Toro torni a casa con i 3 punti in tasca. Questo gli consentirebbe di affacciarsi al 2024 con maggiore serenità.