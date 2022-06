Il 23enne Federico Gatti esordisce in nazionale contro l’Inghilterra: era ad un passo dal Toro

Esordio nella nazionale maggiore senza nemmeno un minuto in Serie A. Federico Gatti: 23enne acquistato dalla Juventus per 5,5 milioni di euro dal Frosinone nella finestra di mercato invernale e ceduto in prestito proprio alla squadra da cui era stato prelevato, dalla prossima stagione giocerà con la maglia bianconera. Il giocatore però era ad un passo dall’altra sponda di Torino. Nell’ultima giornata di mercato lo stesso Ivan Juric lo aveva chiamato per convincerlo a giocare con il Toro. Era tutto fatto, il difensore del Frosinone era praticamente granata, quando si inserì la Juve che riuscì a strappare il talento nato a Rivoli ai granata e a portarlo sotto la Mole. Già allora questa beffa da parte della Juve bruciava, ancora di più adesso che il giovane Gatti ha esordito in nazionale contro l’Inghilterra nella partita di girone di Nations League disputando una grande partita. Mancava pochissimo al Toro per portarsi a casa il centrale e adesso si godrebbe il grande talento di Gatti, invece i granata sono costretti a guardare sapendo che la prossima stagione il 23enne sarà un avversario da temere.

Da muratore a muro difensivo

Solo poco tempo fa Federico Gatti lavorava come muratore, ieri ha esordito con la nazionale con il numero 3 lasciato libero da Giorgio Chiellini. Sarà questo anche il suo futuro alla Juve? Ereditare il posto di Chiellini e diventare una colonna portante della Juventus? Oppure la coppia De Ligt-Bonucci costringerà l’ex Frosinone alla panchina? Tutto da vedere il futuro di Federico Gatti che, in caso la Juventus dovesse anche acquistare un altro difensore, potrebbe anche essere mandato in prestito.