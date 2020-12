Il retroscena / Liverani e Giampaolo, l’incontro a Empoli: “Insegna calcio”

Domenica il Torino di Giampaolo affronterà il Parma di Liverani: il retroscena del 2015 ed i precedenti tra i due

É di nuovo tempo di calcio per il Torino. Dopo la pausa natalizia che ha permesso ai club di Serie A di rifiatare dopo le prime quattordici giornate, ecco che il momento di tornare in campo è finalmente arrivato. La squadra di Giampaolo, a caccia di una vittoria per poter respirare dal punto di vista della classifica, ha messo nel mirino il Parma di Liverani. C’è però un retroscena che riguarda le due guide tecniche. Prima di approdare in gialloblu, l’allenatore romano aveva speso qualche parola proprio sull’attuale allenatore del Toro: “É uno degli allenatori che ho visto. Al primo anno di Empoli sono andato a trovarlo. É un allenatore che insegna calcio, dà tanto ai giocatori. Dopo essere stato allenato da lui un giocatore è più completo dal punto di vista calcistico”.

Nessun precedente tra gli allenatori di Parma e Torino

Parole dolci quelle spese da Liverani, rimasto senza panchina nel 2015, anno di Giampaolo all’Empoli, nei confronti del collega. Sicuramente però il tecnico ex Lecce non lascerà che i sentimentalismi prendano il sopravvento domenica. Nessun precedente ha visto protagonisti entrambi gli allenatori, che si confronteranno al Tardini di Parma nel match valido per la 15a giornata di Serie A. Liverani ha infatti cominciato ad allenare nel 2011 con gli Allievi regionali B del Genoa.

Rimasto in rossoblù fino al 2013, anno in cui Giampaolo ha avuto una breve avventura col Brescia, il tecnico è passato al Leyton Orient, club inglese, per poi restare fermo fino al suo approdo alla Ternana. Gli anni più fruttuosi sono stati senza dubbio quelli al Lecce, dove è rimasto dal 2017 al 2020, dando vita alla scalata dalla Serie C alla Serie A. Non ha però fatto in tempo a scontrarsi contro il Milan di Giampaolo, esonerato pochi giorni prima del match. La prima occasione è domenica nella sfida che vedrà protagonisti il Parma e il Toro.