Buongiorno ha mercato ma ora può restare: con Giampaolo gerarchie ribaltate

Alla fine dello scorso mercato sembrava destinato a tanta panchina in attesa della finestra di gennaio: ma Giampaolo crede in Buongiorno

Si sente parlare sempre più spesso di Alessandro Buongiorno, il difensore classe ’99 sta conquistando il Toro. Dopo la titolarità nelle sfide contro la Roma e il Napoli, dove in entrambe occasioni ha portato a casa un’ottima prestazione, il difensore granata va verso la permanenza al Toro anche dopo la sessione di calciomercato invernale. Il giovane torinese ha diverse squadre che lo seguono soprattuto in serie B, una su tutte le Salernitana. Ma adesso potrebbe trovare sempre più spazio al Toro contendendosi il posto con Lyanco, anche perché c’è un caso Nkoulou che tiene banco e che ha cambiato anche le gerarchie.

Giampaolo conta su Buongiorno

Non solo a parole: Giampaolo e la società granata puntano sempre di più su Buongiorno, un talento che a inizio settembre ha rinnovato il contratto che lo lega al Toro fino al giugno del 2024. Il tecnico non vuole privarsi di questo difensore centrale che sta crescendo così bene e gli sta regalando tante soddisfazioni in un periodo molto complicato per tutta la squadra. Buongiorno in questa stagione ha collezionato 3 presenze, due in campionato e una in Coppa Italia contro la Virtus Entella, e il suo numero di presenze con la maglia del Toro è destinato a salire. I granata non possono privarsi di lui.

La sua crescita in B fino ad arrivare al Toro

Diverse squadre di serie B lo seguono perché conoscono bene le sue qualità e sanno che il giocatore ha anche esperienza nella serie cadetta. Infatti in Serie B Buongiorno ha vestito le maglie del Trapani e del Carpi dove in prestito ha compiuto un importante percorso di crescita collezionando in totale 31 presenze.