Torino, l’attesa sta per finire: Baselli può tornare col Parma

Baselli, dopo 7 mesi di stop, potrebbe tornare a disposizione di Giampaolo nel match di domenica contro il Parma

Con la pausa natalizia volta al termine, è di nuovo ora di mettersi al lavoro per Giampaolo ed i suoi, che domenica alle 15 affronteranno il Parma in trasferta per centrare la seconda vittoria stagionale. Lo stop ha sicuramente aiutato a recuperare le energie ma non solo. C’è infatti una nota lieta sul fronte infortuni per il tecnico granata. 213 giorni e 29 partite dopo quel 29 maggio, Baselli può finalmente tornare a disposizione. Contro i crociati, il centrocampista del Toro potrebbe avere la possibilità di tornare nell’elenco dei convocati.

Toro, il rientro di Baselli rimandato a gennaio

Un Napoli-Torino poco fortunato per Baselli quello del febbraio del 2020, che lo ha visto restare in campo per soli 66 minuti e chiudere con una sconfitta per 2-1 la stagione. Perdere la partita non è però stata la notizia peggiore di quel periodo: uno degli infortuni peggiori per chi fa il suo mestiere, rimediato in allenamento, ha infatti costretto il numero 8 della formazione granata a chiudere anticipatamente la propria stagione. La lesione al crociato ha infatti comportato un’operazione con conseguenti convalescenza e recupero. Le tempistiche si sono rivelate più lunghe del previsto: il rientro era infatti in programma per dicembre, ma è stato rimandato all’anno nuovo.

L’attesa di Giampaolo è (quasi) finita

In tanti stavano attendendo questo momento, Verdi in primis. Con un post, l’ex Napoli aveva infatti esternato la voglia di rivedere in campo il compagno ed amico. Contro il Parma il suo desiderio potrebbe venire esaudito. Per un primo periodo sarà difficile vedere Baselli in campo dal 1′: approccerà il rettangolo verde solo a partita in corso e con estrema cautela. Ma il suo ritorno amplia le possibilità di Giampaolo a centrocampo (dove qualche innesto potrebbe arrivare dal mercato), offrendogli una pedina in più dotata di caratteristiche differenti da quelle che mettono a disposizione i compagni di reparto.