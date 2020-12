Meité, la permanenza non è scontata: riflessioni in corso

Soualiho Meité potrebbe lasciare il Torino nella sessione di mercato di gennaio: il suo rendimento fino adesso è stato deludente

In casa Torino a gennaio ci si aspetta una rivoluzione dato il momento molto critico che sta vivendo la squadra granata attualmente all’ultimo posto in classifica. Tra i possibili nomi in uscita c’è quello di Meité. Il centrocampista francese fin qui ha collezionato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia trovando una sola volta il gol, quello che nel finale ha portato il Toro ad agguantare il pareggio contro la Sampdoria, nel match che terminò 2 a 2. Però spesso il numero 23 granata ha portato a casa prestazioni deludenti in cui si sono visti diversi errori gravi, come numerosi passaggi sbagliati o diversi palloni che il francese si è fatto rubare. Inoltre anche l’atteggiamento è parso spesso quello meno opportuno. Ora Cairo e Vagnati valutano una sua eventuale cessione.

Meité: possibile cessione all’estero

Ora con il rientro di Baselli il posto da titolare di Meité è a rischio. E per un’eventuale cessione del centrocampista francese la società granata sonda il terreno soprattutto all’estero in particolar modo in Francia, dove il centrocampista ha già giocato vestendo le maglie di Bordeux, Monaco, Lille e Auxerre. Ma un’altra possibilità è quello che Meité possa essere ceduto a una squadra inglese, comunque meno probabile al momento una sua permanenza in Italia.

Ultime occasioni per restare al Toro

Il posto del francese traballa in campo come per quanto riguarda una sua possibile permanenza in granata dopo la prossima sessione di mercato invernale. Toccherà a lui convincere la società e Marco Giampaolo che si merita ancora un’occasione per continuare a vestire la maglia granata. La sua prima opportunità sarà domenica pomeriggio contro il Parma. Sfida che il Toro, ultimo in classifica, non potrà sbagliare.