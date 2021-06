Il pagellone di Marco Giampaolo / Il tecnico non è riuscito a rivoluzionare il Toro e non solo per propri demeriti

Una scommessa persa dal Torino nel corso della stagione conclusa di recente, porta il nome di Marco Giampaolo. Una scelta che non ha portato ai risultati sperati, sedimentando le “scorie” nate nel corso del campionato precedente invece di eliminarle. Un Toro troppo scombussolato ha infatti sofferto i radicalismi tattici che il tecnico ex Milan ha portato, dando vita all’inizio di stagione peggiore di sempre. Ventitrè punti persi da situazione di vantaggio ed innumerevoli rimonte subite sono stati poi pagati alla fine, con la lotta salvezza che si è prolungata fino all’ultimo. Non solo demeriti però: era chiaro che la squadra così come si presentava in ritiro avrebbe avuto bisogno di una rivoluzione che solo la dirigenza avrebbe potuto operare.

Toro, troppi punti sprecati con Giampaolo e pagati poi alla fine

L’aria fresca che avrebbe dovuto portare Giampaolo si è trasformata in fumo, complice anche la rivoluzione estiva compiuta soltanto a metà. Il colpevole non è sicuramente uno solo, ma la mano dell’allenatore può fare la differenza, così come il suo spirito di adattamento. Ed il tecnico ex Samp è mancato soprattutto in quello. Il passaggio alla difesa a quattro non è infatti stato interiorizzato dai quoi giocatori, abitati invece a giocare a tre dietro. Come ha ribadito Sirigu, “la squadra non era pronta per Giampaolo” ed i miseri tredici punti conquistati in diciasette partite lo dimostrano, così come la media (0.76 con lui in panchina) e la posizione in classifica (diciottesimo posto). Il bilancio è perciò insufficiente.

Marco Giampaolo, voto: 4