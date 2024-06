6 giocatori del Torino partiranno per disputare gli Europei in Germania: mai nella storia ne erano partiti così tanti

Sono ormai praticamente ufficiali le liste dei convocati delle rispettive Nazionali che i commissari tecnici hanno comunicato in vista dell’inizio degli Europei. Tra i protagonisti che scenderanno in campo in Germania ci saranno ben 6 giocatori del Toro: si tratta di Milinkovic-Savic, Buongiorno, Bellanova, Rodriguez, Ilic e Vlasic. A questi bisogna poi aggiungere Krisztofer Horvath, trequartista di proprietà del Torino che nell’ultima stagione ha fatto fuochi e fiamme in Ungheria, nel Kecskemeti. Per il club granata è un vero e proprio record: mai nella storia il Toro aveva avuto così tanti calciatori partecipanti a un Europeo.

Dal 1960 a oggi, quanti giocatori del Torino hanno partecipato

La prima edizione degli Europei di calcio andò in scena nel lontano 1960. Si giocò in Francia, a Parigi e a Marsiglia, dopo la rinuncia all’iscrizione di Italia, Inghilterra e Germania Ovest. Al torneo non partecipò nessun giocatore del Toro, così come nella successiva edizione del 1964. I primi giocatori della storia del Torino a partecipare alla manifestazione furono Giorgio Ferrini e Lido Vieri, che parteciparono proprio nel nostro paese nel 1968. E proprio Ferrini e Vieri diventarono i primi due campioni d’Europa con la maglia della Nazionale, battendo in finale la Jugoslavia. Poi per due edizioni i giocatori granata rimasero fuori dalle convocazioni, fino al 1980. In quell’anno Francesco Graziani e Renato Zaccarelli rientrarono nella chiamata del commissario tecnico Enzo Bearzot. Nel 1988 il primo straniero: la Danimarca convocò il centrocampista Klaus Berggreen. L’unico azzurro ad andare in Germania fu Roberto Cravero. Nell’ultima edizione prima degli anni 2000, quella del 1996, fu solo uno il giocatore a rappresentare il Toro agli Europei: il difensore Jocelyn Angloma. Nessuno, invece, partì nel 1992. Dal 2000 al 2008 la Nazionale azzurra è stata orfana di giocatori granata, ma nel 2012 riecco una chiamata: Angelo Ogbonna. Due convocati poi nel 2016: Glik e Jansson, con Polonia e Svezia. Nel 2021 il primo record: quattro giocatori del Toro fecero parte della spedizione europea: Rodriguez, Linetty, Sirigu e Belotti, questi ultimi vincitori della manifestazione. Ora un altro primato, con i 6 che partiranno per EURO24.