Il pagellone di Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino: una buona stagione per lui in Serie A nonostante l’infortunio

Terminata la stagione 2023/2024, è tempo di bilanci in casa Toro. Per quanto riguarda il pagellone, è il turno di Gvidas Gineitis. Classe 2004, lo scorso anno giocava in Primavera. Juric però, in Prima Squadra, aveva bisogno di un centrocampista mancino e quindi lo ha fatto salire. Anche dopo l’arrivo di Ilic, lo ha fatto rimanere con i grandi, facendogli fare qualche partita. Quest’anno, non lo ha mandato in prestito: dopo un ottimo ritiro a Pinzolo si è affermato in Prima Squadra, facendo una buona stagione.

La sua stagione

Quest’anno per Gineitis, tra campionato e Coppa Italia, 15 presenze. 14 in Serie A, con 2 ammonizioni e 1 in coppa, con 1 assist. Assist fornito contro il Frosinone per Zima, da calcio d’angolo. In campionato, buone prestazioni per il numero 66. Abile in fase di costruzione, si è dimostrato ancora più bravo a recuperare le seconde palle. Di queste 14 partite, 4 da titolare e 10 da subentrato. Ha giocato dall’inizio in Lecce-Torino 0-1, Roma-Torino 3-2, Napoli-Torino 1-1 e Udinese-Torino 0-2. In 15 occasioni è stato in panchina dall’inizio alla fine. Un vero peccato che le ultime 9 partite le abbia saltate per una forte botta presa al ginocchio. Infatti, durante l’anno, non aveva mai avuto problemi. Si è fatto male sul più bello, quando Ilic era infortunato e stava facendo davvero bene. Contro l’Udinese la sua miglior partita per distacco. Non aveva sbagliato niente e aveva contribuito, rubando palla, al raddoppio di Vlasic.

Futuro in granata

L’11 marzo del 2024, ha prolungato con il Toro fino al 2028. Juric lo ha sempre detto: è un ragazzo che lavora bene e su cui puntare. Adesso sarà valutato dal nuovo allenatore, ma molto probabilmente non sarà mandato in prestito. Giovane di prospettiva, vuole arrivare in alto: il tempo è dalla sua parte.

Presenze totali: 15 Gol: 0 Voto: 6