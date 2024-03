Manca sempre meno a Euro 2024 in Germania: ecco i giocatori del Torino che sperano in una convocazione per l’Europeo

Sta per ripartire la Serie A e manca sempre meno a Euro 2024. Nell’ultima sosta, da poco conclusa, sono state definite tutte le squadre che prenderanno parte all’Europeo in Germania. Alcuni giocatori del Torino, puntano a partecipare alla competizione. Si giocherà dal 14 giugno al 14 luglio, con finale a Berlino. Partendo dall’Italia, ci sono Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova. Il primo, grande certezza del Torino, è già da un anno nel giro della Nazionale. Il secondo invece, ha da poco esordito. Per entrambi, che stanno facendo benissimo al Toro, l’ipotesi convocazione è concreta. Gli Azzurri sono nel girone B, con Spagna, Croazia e Albania.

Vlasic e gli altri

Ovviamente i due italiani non sono gli unici. Nikola Vlasic si è sbloccato con la Croazia e vuole conquistare un posto per l’Europeo. Poi c’è la Serbia. Vanja Milinkovic-Savic (che non sta giocando in Nazionale) e Ilic (infortunato) sono comunque fissi nel giro. Occhio anche a Radonjic, al Maiorca ma ancora di proprietà del Toro. Deve però ritrovare la continuità perduta. Presenza anche per la Svizzera di Ricardo Rodriguez, con il giocatore che è un pilastro. Infine c’è anche la Georgia di Saba Sazonov. La Georgia ha fatto la storia, qualificandosi per la prima volta ad un campionato Europeo di calcio. Tutti questi giocatori hanno buone possibilità di andare in Germania.

Linetty e Horvath ma non solo

Se le Nazionali di giocatori come Gineitis (Lituania) e Vojvoda (Kosovo) non si sono qualificate agli Europei, Ungheria e Polonia ci saranno. Karol Linetty non è stato più convocato dalla Polonia, ma spera di ritagliarsi un posto. Marco Rossi, ct dell’Ungheria, nelle ultime uscite ha preso in considerazione Horvath. Di proprietà del Torino, sta stupendo tutti in Serie A ungherese con la maglia del Kecskemeti. Lui e Linetty sperano di poter far parte della spedizione estiva.