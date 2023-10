Da Sanabria ai serbi: come hanno giocato i protagonisti del Torino nelle gare di qualificazione agli Europei

Ultimo giorno di sfide internazionali, quello andato in scena martedì 18 ottobre. Non solo l’Italia, sconfitta in casa dell’Inghilterra e che dovrà giocarsi la qualificazione a novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina. In campo, infatti, sono scese anche altre nazionali europee e quelle sudamericane. In particolare quattro sono stati i giocatori del Torino impegnati ieri. In primis Milinkovic-Savic e Ilic, che hanno contribuito alla vittoria della Serbia contro il Montenegro. 3 punti molto importanti, che avvicinano sempre più la nazionale di Stojkovic alla qualificazione alla fase finale dell’Europeo. Un gol subito dal portiere e un primo tempo in ombra del centrocampista ex Verona, sostituito all’intervallo dal fratello di Vanja. Panchina, invece, per Radonjic. Nello stesso girone hanno pareggiato la Lituania di Gineitis e l’Ungheria. Tutta la partita in campo e un assist per il centrocampista granata, che in particolare è stato schierato da trequartista. Qualificazione che, però, quando ormai manca una sola partita, è compromessa.

Sanabria torna al gol

In programma nella notte tra martedì e mercoledì c’erano anche le sfide di qualificazione al Mondiale 2026 del raggruppamento sudamericano. Seconda partita consecutiva per Tonny Sanabria con la maglia del Paraguay e gol per l’attaccante del Torino, che mancava addirittura dal settembre del 2021. Il 27enne è partito in panchina e, subentrato al 67′, ci ha impiegato solo due minuti a entrare nel referto, con la rete che è valsa l’1-0 finale con cui la Albirroja si è imposta sulla Bolivia. È arrivata, quindi, la prima vittoria per la nazionale nel torneo di qualificazione, con Sanabria e compagni che adesso si trovano a 4 punti dopo altrettante gare, al 7° posto in classifica.