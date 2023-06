Sono tanti i giocatori del Torino che nella giornata di oggi, martedì 20 giugno, scenderanno in campo con le proprie Nazionali

Prosegue il cammino delle Nazionali di calcio per le qualificazioni agli Europei 2024, che si disputeranno la prossima estate in Germania. Dopo Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda, che sono scesi in campo rispettivamente contro Romania e Bielorussia, è il turno di altri cinque giocatori granata: Ilic e Milinkovic-Savic affronteranno la Bulgaria con la Serbia, Berisha le Isole Faroe con l’Albania, Gineitis l’Ungheria con la Lituania e la Polonia di Linetty se la vedrà con la Moldavia. Il cammino più complicato è sicuramente quello lituano: la Nazionale del giovane Gineitis, infatti, si trova al quarto posto del Gruppo G, con un solo punto conquistato. Sarà fondamentale vincere per accorciare sugli ungheresi, al momento secondi a quota 4 punti. La Serbia è attualmente al comando del girone, mentre Polonia e Albania sono rispettivamente seconde e terze in piena corsa nei loro raggruppamenti.