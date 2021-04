Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 33a giornata del campionato di Serie A: Verdi e Mandragora saltano la trasferta di Parma

Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in seguito alla 33a giornata di Serie A, che ha visto il Torino di Nicola impegnato con il Napoli di Gattuso. I granata, sconfitti 0-2 dai partenopei, dovranno fare a meno di Verdi e Mandragora contro il Parma. Il numero 24 della formazione granata, già diffidato, è stato ammonito, mentre l’ex Udinese ha ricevuto un doppio giallo a causa di due interventi scorretti, dovendo così lasciare il campo in anticipo. Solo una giornata per lui, che sconterà contro i ducali. Nessun assente tra le fila gialloblu.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 33^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata a: Schouten (Bologna), Mandragora (Torino)

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Acerbi (Lazio), Ceccherini (Hellas Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa), Verdi (Torino).