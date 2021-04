Davide Nicola, dopo lo 0-2 rimediato con il Napoli, ha concesso un giorno di riposo al Torino, per preparare al meglio la sfida con il Parma

Il troppo stroppia sempre ed il Torino potrebbe aver raggiunto il livello massimo di saturazione. A confermarlo proprio Davide Nicola, che ha deciso di concedere una pausa ad i suoi dopo lo 0-2 rimediato contro il Napoli. La lotta salvezza ed il carico di responsabilità che ne deriva, uniti alla fatica fisica accumulata non sono facili da gestire, soprattutto se c’è ancora molto in ballo. Oggi niente allenamento al Filadelfia quindi per i granata, che torneranno al lavoro domani per preparare al meglio il possibile scontro diretto con il Parma.

Toro, Nicola concede un giorno di riposo ai suoi in vista del tour de force finale

Tirare troppo la corda in fondo non porta mai nulla di buono. “Staccheremo un giorno, i ragazzi sono stati encomiabili”, queste le parole del tecnico granata, soddisfatto della prestazione contro i partenopei che ha però interrotto una scia di quattro risultati utili consecutivi. Tre match in nove giorni con il turno infrasettimanale contro il Bologna hanno aumentato la tensione in vista del tour de force finale. Ora arriva il difficile e per affrontarlo al meglio, è necessario essere riposati fisicamente e mentalmente e per farlo serve staccare la spina.

Toro, una settimana a disposizione per prepararsi allo scontro con i ducali

“Avremo una settimana per lavorare, non mi preoccupo di chi mancherà, ho un gruppo di cui mi fido ciecamente, spiace per chi non ci sarà ma ne avremo altri con cui competere“: il tempo a disposizione è sufficiente secondo i calcoli di Nicola per preparare la sfida contro il Parma, in programma per lunedì 3 maggio alle ore 20.45 con un breve stop che può rientrare nei conti. Il meritato riposo potrebbe rivelarsi al scelta vincente e giovare al Toro, che non può mollare proprio ora. Sono poche le finali ancora da giocare e la salvezza resta in bilico.