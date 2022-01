La sentenza del Giudice sportivo in merito ad Atalanta-Torino, gara sospesa a causa del Covid è stata rinviata

Attesa crescente che sarebbe dovuta giungere al termine, ma così non è stato: le sorti di Atalanta-Torino restano ancora da decidere. Il Giudice sportivo ha infatti deciso di posticipare ulteriormente la sentenza in merito al match, che verrà resa cmunque nota entro il 31 gennaio, per l’esigenza di dover approfondire ogni singolo caso. Oltre alla sfida tra la Dea ed i granata, ci sono in ballo anche Salernitana-Venezia e Fiorentina Udinese. Tutti i match sono stati rinviati a data da destinarsi seguendo lo stesso iter a causa delle positività al Covid riscontrate tra i granata. Le rispettive Asl erano intervenute bloccandoli per lle sfide preveiste ed imponendo cinque giorni di quarantena obbligatoria per ai vari gruppi squadra, poi revocate dal Tar. Sul fronte Toro, sia la Dea che la Lega avrebbero richiesto il 3-0 a tavolino al Giudice ma, con i precedenti dello scorso anno, i granata hanno invece la possibilità di disputare la gara in modo effettivo. Si saprà di più entro il 31 gennaio.