Ciccio Graziani: “Giampaolo è un miracolato. Il problema è che questa squadra…”

Graziani, ex attaccante granata, ha parlato a Radio Sportiva del momento complicato che sta vivendo il Toro ultimo in classifica

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex attaccante del Toro è tornato a parlare della squadra granata. Sull’allenatore ha così dichiarato: “Marco Giampaolo è un miracolato. Nonostante tutto ha la fiducia del presidente – ha poi così proseguito- la dirigenza pensa e spera che sia un allenatore bravo. Sicuramente c’è un bel rapporto con la squadra e quindi vanno avanti con lui. Il problema vero è che questa squadra, potenzialmente attrezzata per l’Europa League, non riesce ad esprimersi. A Cairo ho suggerito di far benedire la squadra perché qualcuno ha fatto il malocchio. Io sulla panchina del Toro? Non mi dispiacerebbe avventurarmi in quella realtà dalla panchina, ma non ci sono i presupposti“.

Graziani: “Belotti? Spero che mi superi”

Un altro tema affrontato da Graziani è stato riguardo ad Andrea Belotti. Parlando del capitano del Torino ha così dichiarato: “Sta bruciando la sua carriera restando al Torino? In cuor suo spera di andare in una squadra che gioca le coppe e si chiede quando arriverà questa opportunità. Spero che mi superi nella classifica marcatori storica del Torino”. Graziani con la maglia granata ha segnato 122 gol e 288 presenze, mentre il Gallo ha realizzato col Toro 101 reti e si trova all’ottavo posto, a tre posizioni da Ciccio.