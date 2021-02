Il primo è in scadenza, Bremer piace al Liverpool e Lyanco ha perso il posto: la difesa del Torino potrebbe essere rivoluzionata

Nkoulou, Bremer, due dei giocatori che Nicola ha individuato come fondamentali nella difesa che si è ricompattava nelle ultime giornate, e poi Lyanco, che con il ritorno in campo del camerunese non ha più trovato spazio, e Izzo, che solo dopo qualche mese ha ritrovato la titolarità. Cosa hanno in comune i quattro difensori granata? Per tutti ci sono squadre pronte a presentare la propria offerta a Cairo o, nel caso di Nkoulou, al giocatore stesso, considerato il contratto in scadenza e la volontà di non rinnovare con il Torino. C’è l’Inghilterra sui primi due: oltremanica il Leeds potrebbe tentare il numero 33, usando quella carta Bielsa che potrebbe rivelarsi la vincente nella corsa a Nkoulou. E gli emissari delle squadre inglesi hanno sottolineato le potenzialità di Bremer, tanto che si fanno insistenti le voci secondo cui il brasiliano sarebbe seguito a distanza tra le altre anche dal Liverpool, notizia che già circola dallo scorso autunno.

Missione salvezza, poi il mercato

Sirene che potrebbero non lasciare indifferenti i due calciatori, impegnati adesso sì a salvare il Torino dopo un’annata più che difficile prima di tutto balorda. Poi, se come tutti si augurano la missione sarà raggiunta, ci sarà tempo e modo per sedersi e parlare. Della situazione di Nkoulou, ormai quasi libero da ogni vincolo, di quella di Bremer e pure di quella di Lyanco.

Lyanco è rimasto ma ora non gioca più

Sembrava poter partire la scorsa estate, invece è rimasto perché il Toro ha retto agli assalti sia delle italiane (il Bologna di Mihajlovic) che dello Sporting Lisbona. E all’inizio la scelta ha fatto felice Lyanco, praticamente titolare i primi mesi, fino al ritorno di Nkoulou. E questa panchina forzata e l’essere scivolato nelle gerarchie potrebbe pesare eccome nella scelta a fine stagione di cambiare aria. C’è da valutare anche la questione Izzo: sembrava in procinto di partire, è rimasto a Torino, non ha visto il campo per tre mesi fino al passaggio al 3-5-2. Si tratta di un’altra questione di cui la dirigenza dovrà occuparsi.