Nonostante la buona prestazione, all’intervallo Ivan Juric ha richiamato in panchina Tommaso Pobega: il motivo è un problema muscolare

Tommaso Pobega è stato uno dei più positivi in casa Torino nel primo tempo, eppure il centrocampista all’intervallo è stato richiamato in panchina da Ivan Juric che al suo posto ha inserito Daniele Baselli. Quella dell’allenatore croato non è però stata una scelta tecnica e neanche una decisione dovuto al cartellini giallo ricevuto in precedenza dal giocatore: Pobega ha accusato un affaticamento ai flessori e per questo Juric lo ha precauzionalmente richiamato in panchina.