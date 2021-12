A Cagliari per la prima volta Juric ha schierato insieme dal 1′ Pjaca e Brekalo: dei due solamente il primo ha però convinto

Josip Brekalo e Marko Pjaca insieme dal primo minuto. Finalmente, avranno pensato in molti. Prima di ieri, infatti, mai Ivan Juric aveva schierato i due fantasisti croati insieme nella formazione titolare, anche a causa degli infortuni che hanno frenato il numero 11: singolarmente i due hanno sempre fatto bene e insieme si sperava potessero portare quel tasso di qualità necessario per scardinare la difesa del Cagliari. In campo le cose sono invece andate in maniera differente.

Torino: Pjaca convince, Brekalo no

Se Pjaca, rimasto in campo fino al triplice fischio, ha convinto cercando di illuminare il gioco (suo anche l’assist al bacio per Praet nel finale, nell’occasione non sfruttata dal belga), Brekalo invece non è riuscito a incidere, lo si è visto solamente in occasione dei calci di punizione e calci d’angolo battuti, poi poco altro. Non sorprende quindi che a inizio secondo tempo Juric lo abbia richiamato in panchina inserendo al suo posto Dennis Praet.

Brekalo e Pjaca insieme: esperimento da rifare

Sarà Juric a decidere se riproporre la coppia formata da Brekalo e Pjaca a sostegno dell’unica punta nelle prossime partite, anche se alla prima uscita non ha convinto non c’è però dubbio che i due calciatori croati abbiano qualità importanti e possano dare una grande mano al Torino nel corso della stagione. Si conoscono da anni, dai tempi della Dinamo Zagabria: devono però ingranare la marcia giusta, quella che è mancata contro il Cagliari.