Neanche a Cagliari i granata riescono a tornare a casa con i 3 punti, l’ultima vittoria in trasferta è stata a settembre contro il Sassuolo

Il Toro in trasferta fa fatica a vincere. Ormai questo è un dato di fatto. I granata non sono riusciti a vincere neanche a Cagliari, dove si trovavano contro la squadra guidata dall’ex Walter Mazzarri in grande crisi. Dopo essere passati in vantaggio con un’autorete di Carboni, sulla quale c’è lo zampino di Sanabria, i granata nel secondo tempo subiscono il pareggio grazie a una fantastica rovesciata di Joao Pedro. Un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai giocatori granata che ora devono voltare pagina e pensare alla prossima sfida. Nuovamente si troveranno di fronte un ex, ovvero Sinisa Mihajlovic. Contro il Bologna, questa volta tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Juric non potrà sbagliare la partita per poi lavorare cincentrandosisul migliorare le prestazioni in trasferta. Anche perché il prossimo impegno fuori casa sarà giovedì 16 dicembre contro la Sampdoria in Coppa Italia. Altra gara nella quale il Toro non potrà fare passi falsi.

Toro nelle ultime tre trasferte: 2 sconfitte e 1 pareggio

Di sicuro Juric non può sorridere analizzando il rendimento del Toro fino ad oggi lontano da casa. Per il momento i granata in trasferta hanno raccolto: una sola vittoria, rimediata lo scorso 17 settembre contro il Sassuolo, due pareggi e ben cinque sconfitte. Prima di ottenere un pareggio contro il Cagliari i granata in trasferta avevano ottenuto due sconfitte, la prima contro lo Spezia e la seconda contro la Roma, dove però la prestazione non era mancata. C’è da sottolineare che i granata lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino faticano molto anche a trovare la via del gol. La squadra di Juric infatti, fuori casa ha siglato solo quattro reti. Sicuramente troppo poche. Il Toro ora dovrà dare una sterzata al suo campionato, se vorrà lottare per obiettivi importanti. Aspetto più urgente: cominciare a migliorare il rendimento in trasferta, questo e poco ma sicuro. I granata dovranno evitare in futuro di dover ingoiare bocconi amari come spesso è successo di ritorno da una trasferta. Cominciare a farlo contro la Sampdoria in Coppa Italia non sarebbe male, anche perché in campionato i granata hanno già battuto i blucerchiati.