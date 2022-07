All’intervallo dell’amichevole contro il Trabzonspor, Radonjic ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto allo stop

nostro inviato a Waidring – Non era in campo ieri, durante l’allenamento pomeridiano e non c’era neanche questa mattina, quando Ivan Juric ha provato alcune soluzione tattiche: Nemanja Radonjic, dopo la doppietta contro il Trabzonspor, si è fermato a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra. Già nei giorni che hanno preceduto la partita contro i turchi aveva accusato qualche problemino fisico che lo aveva costretto a svolgere un programma di lavoro differenziato, ora un nuovo stop (e un nuovo programma personalizzato da seguire) che mette a rischio la sua presenza nell’amichevole di mercoledì contro l’Apollon Limassol.